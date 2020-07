O Nottingham Forest deu um passo importante rumo ao play-off de promoção à Premier League. O Forest derrotou o Bristol City (sem o lesionado Pedro Pereira) por 1-0, em jogo da 40.ª ronda do Championship.



Tiago Silva, titular tal como Yuri e Tobias, resolveu a partida com um golaço de livre direto aos 62 minutos. João Carvalho foi o único português que não saiu do banco.



No outro jogo desta quarta-feira, Matheus Pereira brilhou no triunfo do WBA frente ao Sheffield Wednesday em Hillsborough (3-0). O conjunto de Bilic chegou ao intervalo a vencer graças a um golo de grande penalidade de Charlie Austin.



Na segunda parte brilhou o ex-Sporting com dois golos: fez o 2-0 aos 58 minutos e assinou o bis aos 85, fixando o resultado final. Com este triunfo, os «baggies» ficam a um ponto do líder Leeds.



Por último, o Birmingham foi derrotado em casa pelo Huddersfield (0-3).



Recorde-se que houve um golaço na partida que iniciou mais cedo da autoria de Wayne Rooney.