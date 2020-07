Se Tiago Silva brilhou com um golaço na partida frente ao Bristol, Yuri Ribeiro impressionou os adeptos do Nottingham Forest com um sprint incrível quase de uma área à outra ao minuto 97 (!).



O momento foi partilhado pelo Forest nas redes sociais. «Avance, volte e limpe a jogada. Desejo e compromisso inacreditáveis de Yuri Ribeiro no 97.º minuto do jogo da noite anterior», escreveu o clube.



Nos comentários há um vídeo no qual se vê os colegas de equipa que estavam no banco a puxar pelo lateral-esquerdo português.