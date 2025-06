O Vasco da Gama estreou-se a vencer fora de casa no Brasileirão, tendo contado com o precioso contributo de Nuno Moreira para o conseguir. No Morumbi, casa do São Paulo, o Gigante da Colina venceu por 3-1, com o avançado português a apontar o segundo golo dos forasteiros, que chegaram a ter uma vantagem de 3-0 no marcador. O Tricolor, que teve o lateral português Cedric Soares no onze, reduziu perto do fim, por Ryan Francisco.

Já o Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, empatou 0-0 na visita ao Vitória, na 12.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e igualou o líder Flamengo, que tem menos um jogo disputado.

A Raposa, que jogou toda a segunda parte em inferioridade numérica pela expulsão de Eduardo, por ter lesionado gravemente Jamerson, beneficiou da vitória por 3-0 do Bahia no terreno do Bragantino, agora terceiro classificado, com 23 pontos.

Também na última madrugada, o Atlético Mineiro derrotou o Internacional por 2-0, graças a um autogolo de Vitão e a um tento de Júnior Santos, este último no tempo de compensação. O Galo subiu provisoriamente ao sétimo lugar da tabela, por troca com o Botafogo, que prepara a participação no Mundial de Clubes.

Quem também venceu foi o Santos, por 3-2, na casa do Fortaleza. Dois penáltis convertidos por Yago Pikachu, entre os minutos 71 e 74, ainda anularam uma desvantagem de dois golos para os locais, mas um autogolo do seu guarda-redes, João Ricardo, no tempo de compensação, acabaria por anular essa recuperação.

Já o Grémio e o Corinthians empataram (1-1), na 12.ª jornada, e continuam igualados na classificação, somando ambos 16 pontos. Os golos, dignos de serem vistos, surgiram na primeira parte, com Braithwaite a marcar pela equipa de Porto Alegre e Breno Bidon a responder pelo Timão.

De relembrar que os jogos Fluminense-Ceará, Botafogo-Mirassol, Palmeiras-Juventude e Sport Recife-Flamengo, referentes à 12.ª jornada da Série A brasileira, foram adiados devido ao Mundial de Clubes.

O Brasileirão vai parar durante sensivelmente um mês, regressando a 11 de julho.