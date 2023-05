Líder do Brasileirão, com cinco vitórias em igual número de jogos, o Botafogo está a encantar os seus adeptos.

Luís Castro já viveu momentos complicados no clube, e sabe, seguramente, que a vida de treinador está sempre associada aos resultados, mas por agora está nas graças da «torcida».

Isso ficou bem patente no cântico que os adeptos entoaram no final do jogo com o Corinthians, que o Botafogo venceu por 3-0.

Ora veja: