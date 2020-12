A armada lusa do Olympiakos goleou o AEL Larissa por 5-1, em jogo da 13.ª jornada da Liga grega.



Com José Sá, Semedo e Bruma de início, a equipa de Pedro Martins chegou ao intervalo na frente do marcador com golos de Soudani (25m) e de El Arabi (40m). Pelo meio, os forasteiros marcaram por Pinakas (33m).



Na segunda parte, o campeão helénico chegou à goleada com Bruma em destaque. O internacional português assistiu Masouras para o 3-1 (65m) e assinou ele próprio o 4-1 (79m). El Arabi chegou aos bis e fixou o resultado final aos 88 minutos, numa altura em que Tiago Silva já estava em campo.



Com este triunfo, o Olympiakos chegou aos 32 pontos e conservou a distância de três pontos para o Aris, segundo classificado.



Os golos da partida: