O Palmeiras, clube treinado pelo português Abel Ferreira, qualificou-se este domingo para a final do Campeonato Paulista, ao bater o Corinthians por 2-0, em jogo das meias-finais da competição.

Victor Luiz, aos 12 minutos, abriu o marcador a favor do «Verdão», que selou as contas já na segunda parte, com o golo de Luiz Adriano, aos 76 minutos.

Já mais perto do fim, Luan desperdiçou uma grande penalidade a favor do Corinthians.

Nos instantes finais, na compensação, aos 90+6’, João Victor (Corinthians) e Zé Rafael (Palmeiras), foram expulsos com vermelho direto.

Esta é mais uma final para Abel no Palmeiras, depois de dois títulos (Taça do Brasil e Taça Libertadores) e de ter ainda perdido finais já na Supertaça do Brasil e na Supertaça Sul-Americana.

O adversário do Palmeiras sai do encontro entre São Paulo e Mirassol, marcado para esta madrugada de segunda-feira (00h30).