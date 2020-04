Através do Twitter do Manchester United, Bruno Fernandes deu a conhecer as rotinas diárias que segue em tempos de confinamento.

O pequeno-almoço que serve à filha, os passeios matinais com o cão, as sessões de treino, as famosas sestas da parte da parte, filmes e séries não faltam.

«Precisamos de estar em casa, seguros, e aproveitar o tempo que passamos com a família: quando estamos em competição não temos esta oportunidade tantas vezes. É o momento certo para aproveitarmos o facto de estarmos com a família em casa», acrescentou o ex-Sporting, que se mostrou desejoso em regressar à competição.

«De certeza que estaremos em breve juntos em Old Trafford», vaticinou.