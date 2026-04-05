O Toluca, com o avançado português Paulinho a titular, perdeu por 1-0 na visita ao Querétaro, na noite de sábado (já madrugada deste domingo em Portugal), no jogo da 13.ª jornada do Clausura mexicano.

O jogo chegou empatado sem golos ao intervalo e o marcador mexeu já dentro do quarto de hora final do tempo regulamentar. Aos 76 minutos, Ali Ávila, num lance de insistência na área, rematou para o 1-0, já com o guarda-redes Luis Garcia fora do alcance da bola.

Já no terceiro de sete minutos de compensação dados, Paulinho esteve perto do empate com uma grande ocasião, mas o cabeceamento do português foi defendido por José Hernández.

Com este resultado, o Toluca mantém-se com 26 pontos, no terceiro lugar, a um ponto do Cruz Azul (que perdeu por 2-1 ante o Pachuca) e a quatro do Chivas, que tem 30 pontos e recebe o Pumas esta noite. O Pachuca aproximou-se de Toluca e Cruz Azul, tendo 25 pontos, no quarto lugar. O Querétaro soma agora 11 pontos e subiu ao 16.º e antepenúltimo lugar.