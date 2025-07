Paulinho continua a encantar os adeptos do Toluca, desta vez, de forma determinante, com dois golos de rajada que permitiram à sua equipa empatar o jogo com os norte-americanos do Columbus Crew (2-2), antes de vencer no desempate por penáltis (4-2), em jogo da Taça das Ligas 2025, competição que cruza clubes mexicanos com norte-americanos.

A equipa norte-americana estava a vencer por 2-0, com golos de Rossi (11m, gp) e Arfsten (48m), quando o antigo avançado do Sporting virou o jogo do avesso em apenas 9 minutos. O avançado português reduziu a diferença aos 71 minutos, e, logo a seguir, de cabeça, empatou o jogo, aos 80, com um segundo golo.

No desempate por penáltis, a equipa mexicana venceu por 4-2 e somou os primeiros dois pontos nesta competição (Vitória vale 3 pontos, empate 1, com mais um ponto extra para o vencedor dos penáltis).

Em quatro jogos, na nova temporada do Toluca, Paulinho soma outros tantos golos.

Veja aqui o resumo do jogo: