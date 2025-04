Paulo Fonseca não tem tido um início de trabalho no Lyon propriamente fácil. Foi suspenso durante nove meses nas competições francesas ao fim do quinto jogo ao leme da equipa e agora foi eliminado da Liga Europa num épico 7-6 no agregado.

Após um primeiro empate a duas bolas em França, foi o Manchester United de Ruben Amorim que sobressaiu ao fim de 120 minutos em Inglaterra, conseguindo um 5-4 nos minutos finais.

A equipa de Fonseca mostrou caráter e foi aclamada pelos adeptos do Lyon, mesmo tendo perdido. Um dos mais solicitados foi mesmo o treinador português, que acabou por ceder um casaco e uma camisola a jovens adeptos.

Veja o momento: