O treinador português Pedro Emanuel, que no início deste mês assumiu o comando técnico do Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, venceu o primeiro jogo realizado pelo novo clube no principal campeonato, com o 3-0 na casa do Khorfakkan, em duelo da 13.ª jornada.

O avançado togolês Kodjo Laba fez os dois primeiros golos do jogo, aos quatro e aos 19 minutos, o primeiro destes de grande penalidade. Já na segunda parte, Bandar Mohhamed fez o 0-3 final, aos 51 minutos de jogo.

O primeiro golo do Al Ain:

O segundo golo da equipa de Pedro Emanuel:

Depois da estreia pelo clube com a eliminação nos penáltis, na meia-final da taça, Pedro Emanuel entra a vencer na liga. O jogo marcou, do lado do Khorfakkan, a estreia do médio brasileiro Bruno Lamas, emprestado pelo Santa Clara.

O último golo da vitória do Al Ain:

Na classificação, o Al Ain soma 24 pontos e está provisoriamente no segundo lugar, com os mesmos pontos do terceiro, o Al Sharjah, que tem menos um jogo. Menos um jogo e menos um ponto tem também o Al Jazira e o Al Nasr, que somam 23 pontos cada.