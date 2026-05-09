O Al Gharafa, orientado por Pedro Martins, conquistou este sábado a Emir Cup, após vencer o Al Sadd por 4-1. Yacine Brahimi, ex-FC Porto, esteve em destaque ao apontar um hat-trick.

A equipa do treinador luso, que já havia conquistado a competição na temporada passada, adiantou-se no marcador aos 21 minutos, com golo de Ferjani Sassi. O médio apareceu na área solto de marcação e, com um remate forte, fez o primeiro do encontro. Seis minutos depois, o argelino ex-FC Porto dilatou a vantagem com um remate em jeito (27m).

No segundo tempo, a avalanche ofensiva da turma de Pedro Martins continuou e o Al Sadd nada conseguiu fazer. Brahimi, com mais dois golos (63m e 90+1m), aplicou os restantes tentos da goleada. Aos 88 minutos, Javairo Dilrosun ainda reduziu para o Al Sadd, mas o golo não impediu a festa do técnico português.

A conquista de Pedro Martins tem ainda mais importância, uma vez que o Al Gharafa não vencia duas Emir Cup consecutivas desde a temporada 1996/97 e 1997/98.