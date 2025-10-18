O Chelsea bateu, este sábado, o Nottingham Forest (3-0) com espetáculo luso. Pedro Neto, que alinhou de início uma vez mais pelos Blues, assistiu e marcou no triunfo londrino, operando mais uma derrota à equipa de Ange Postecoglou.

Os golos que deram os três pontos ao Chelsea surgiram apenas no segundo tempo - em três minutos de pura inspiração de Pedro Neto. Na passagem do minuto 49, Pedro Neto arrancou pelo corredor esquerdo e serviu Josh Acheampong, jovem defesa inglês que cabeceou para o primeiro da partida.

Três minutos depois foi a vez do português faturar. Num livre à entrada da área, Reece James pisou e Pedro Neto atirou colocado para dilatar a vantagem. Matz Sels ainda toca na bola, mas não havia nada a fazer.

Depois de deixar o triunfo bem encaminhado, Pedro Neto saiu aos 78 minutos. Viu, portanto, já do banco o terceiro do Chelsea. Aos 84 minutos, Reece James fechou as contas do jogo com um tiro potente já dentro da grande área.

Com este triunfo (3-0), o Chelsea soma 14 pontos em sete encontros. O Nottingham Forest, por sua vez, continua sem vencer depois da saída de Nuno Espírito Santo do comando técnico, somando apenas cinco pontos.







