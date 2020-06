O Jeonbuk venceu na receção ao Incheon United (1-0), em jogo da 6.ª jornada da Liga sul-coreana e manteve a liderança isolada da prova.



O conjunto orientado por José Morais chegou ao intervalo empatado diante do último classificado. Lee Dong-Gook foi o responsável por quebrar a resistência dos forasteiros com um golo de penálti, aos 55 minutos.



O campeão sul-coreano podia ter dilatado a vantagem no marcador, mas Kim Bo-Kyung falhou nova grande penalidade, permitindo a defesa ao guarda-redes contrário (70m).



Com o triunfo pela margem mínima, o Jeonbuk mantém o primeiro lugar com 15 pontos, mais um que o Ulsan que bateu o Seongnam (1-0).

O resumo do encontro: