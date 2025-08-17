Rafa Silva deu a vitória ao Besiktas na primeira jornada da Liga turca.

O ex-avançado do Benfica foi titular na receção ao Eyupspor e fez o 2-1 final aos 90+6 minutos.

Além de Rafa, João Mário e Kökcü também alinharam de início, sendo que o médio turco já não estava em campo no momento que decidiu a partida em casa das águias negras, que se adiantaram no marcador aos 19 minutos através de um penálti sofrido por Kökcü que Tammy Abraham converteu.

Aos 30 minutos, Mame Thiam empatou para os visitantes, que acabaram por capitular perante a inspiração de Rafa Silva mesmo em cima do apito final.