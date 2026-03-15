Rafael Leão protagonizou um momento tenso na visita do Milan à Lazio.

Com os rossoneri a perder por 1-0, o avançado português recebeu ordem para ser substituído aos 67 minutos e não gostou nada.

Dirigiu-se em passo tão lento rumo à linha lateral que Mike Maignan, guarda-redes do Milan, correu na direção dele para apressá-lo e (também) procurar que serenasse. Já fora das quatro linhas, Allegri agarrou-o, mas Leão, com cara de poucos amigos, afastou-o duas vezes, claramente sem concordar com a decisão do técnico.

Já no banco, o internacional luso descarregou a fúria num bidon e numa geleira. Veja tudo no vídeo em baixo e na FOTOGALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.

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