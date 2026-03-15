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Há 1h e 17min
VÍDEO: Rafael Leão é substituído, não gosta e afasta Allegri duas vezes
Avançado protagonizou momento tenso com o treinador do Milan
Avançado protagonizou momento tenso com o treinador do Milan
Rafael Leão protagonizou um momento tenso na visita do Milan à Lazio.
Com os rossoneri a perder por 1-0, o avançado português recebeu ordem para ser substituído aos 67 minutos e não gostou nada.
Dirigiu-se em passo tão lento rumo à linha lateral que Mike Maignan, guarda-redes do Milan, correu na direção dele para apressá-lo e (também) procurar que serenasse. Já fora das quatro linhas, Allegri agarrou-o, mas Leão, com cara de poucos amigos, afastou-o duas vezes, claramente sem concordar com a decisão do técnico.
Já no banco, o internacional luso descarregou a fúria num bidon e numa geleira. Veja tudo no vídeo em baixo e na FOTOGALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.
Ora veja:
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