O Paris Saint-Germain não foi além de um empate no reduto do Lorient (1-1), penúltimo classificado da Liga francesa, mas o desfecho até podia ter sido pior.

Thomas Monconduit deu vantagem à equipa da casa ao minuto 40.

Se Danilo não saiu do banco, Nuno Mendes foi titular do lado do PSG, mas ao intervalo cedeu o lugar a Sergio Ramos, que foi expulso por acumulação de amarelos ao minuto 86.

Mesmo em inferioridade numérica a equipa da capital chegou ao empate, ao minuto 90+1, com um golo de Icardi.

O Lille, com o aniversariante José Fonte no onze, tal como Tiago Djaló e Renato Sanches, venceu no reduto do Bordéus (2-3), que teve Ricardo Mangas também de início.

Alberth Elis, ex-Boavista, deu duas vezes vantagem à equipa da casa (17 e 45m). Benjamin André reduziu pelo meio (33m), mas na segunda parte o Lille deu mesmo a volta ao marcador, com um penálti de Burak Yilmaz (77m) e um golo de Jonathan David (84m).

Renato Sanches saiu ao minuto 68 na equipa visitante, mas Xeka entrou aos 81. Mangas saiu aos 78 no Bordéus.

O Mónaco, com Gelson Martins a partir do minuto 71, bateu o Rennes por 2-1.

Terrier deu vantagem à equipa visitante (16m), mas um penálti de Ben Yedder (35m) e um golo de Volland (72m) deram a volta ao marcador.

O Lyon, com Anthony Lopes na baliza, empatou em casa com o Metz (1-1). Lukeba marcou para a equipa da casa (56m), mas Boubacar Traoré respondeu de seguida (58m).

Mathias Lage marcou o tento de honra do Angers, goleado em Montpellier (4-1).

De referir ainda que o Marselha continua a 13 pontos do PSG, já que empatou com o Reims (1-1), mas está agora em igualdade com o Nice, que bateu o Lens (2-1).