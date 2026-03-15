Em dia de eleições e de inauguração da bancada norte, o Barcelona goleou o Sevilha por 5-2, consolidando assim a liderança na Liga espanhola.

João Cancelo foi titular no lado esquerdo da defesa blaugrana, marcou pela primeira vez desde o regresso a Espanha e esteve ainda nos dois penáltis que lançaram Raphinha, ex-Sporting e V. Guimarães, para uma grande tarde.

O avançado ex-Sporting e V. Guimarães, que só tinha marcado um golo nos últimos sete jogos, inaugurou o marcador aos 9 minutos na conversão de um castigo máximo, à Panenka (!), assinalado após falta de Sow sobre o internacional português.

Pouco depois, num duelo com Cancelo, Carmona tocou com o braço na bola e o árbitro apontou novamente para a marca dos 11 metros, de onde Raphinha voltou a levar a melhor sobre o ex-Benfica Vlachodimos.

Na reta final da primeira parte, Dani Olmo elevou a vantagem culé para 3-0, pouco antes de Oso reduzir para a equipa da Andaluzia.

Aos 51 minutos, Raphinha recebeu na área, rematou de pé esquerdo e a bola desviou num defesa do Sevilha antes de entrar na baliza do Sevilha.

À hora de jogo, Cancelo elevou a vantagem do Barça para 5-1. Recebeu a bola na zona do meio-campo e aproveitou a má abordagem defensiva dos visitantes para só parar na zona da pequena-área, onde atirou certeiro de pé esquerdo, não sem antes tirar do caminho o ex-Sporting Nemanja Gudelj.

A tarde, que teve o lendário Romário na bancada, ficou marcada pelo regresso de Gavi à competição após uma ausência de quase sete meses devido a uma lesão grave no menisco do joelho direito. O médio de 21 anos entrou aos 82 minutos para o lugar de Raphinha e envergou a braçadeira de capitão até ao fim do jogo, que terminou com Sow a reduzir para o Sevilha e a fixar o resultado em 5-2.

Com este resultado, o Barcelona repõe para 4 pontos a vantagem sobre o vice-líder Real Madrid, que venceu no sábado.