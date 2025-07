Abel Ferreira e Renato Gaúcho a jogarem futevólei juntos? É possível. O treinador do Palmeiras tinha convidado o congénere do Fluminense para uma partida em Copacabana e o antigo futebolista brasileiro não ficou atrás.

Após a eliminação do Mundial de Clubes, Abel Ferreira confessou estar a torcer pelo Fluminense, rival brasileiro que se apurou para a meia-final da competição.

«Mentiria se disser que não estou a torcer pelo Fluminense. O Brasil tem treinadores bons, o Renato é um deles. Fico muito feliz pelo Fluminense poder continuar a representar o futebol brasileiro», afirmou em conferência de imprensa.

«O Renato é um homem que eu gosto, disse-lhe isso na final da Taça do Brasil. Gosto da sinceridade dele, já dei-lhe o meu vinho para ele saborear. Espero que um dia ele me convide para jogar futebol com ele em Copacabana quando estiver de férias. Não sou tão bom quanto ele, o meu peito é duro e não consigo fazer aquilo, ele terá que me ensinar», brincou.

Em entrevista ao Globo Esporte, Gaúcho retribuiu os elogios e aceitou o convite, com uma condição.

«Abel é um grande treinador, fiquei muito contente com os elogios dele. Com todo o respeito a Copacabana, mas eu vou é a Ipanema. Quando voltar ao Brasil e tiver um tempinho, pode ter a certeza que vou convidá-lo para um futevólei e tomar aquele choppinho [cerveja de pressão]», disse.

«Abel disse que não sabe jogar? Dá para aprender. Nós ensinamos tanta coisa para os nossos jogadores que entre nós de certeza que vai dar um bom jogo», brincou o experiente técnico.

Renato Gaúcho é treinador do Fluminense desde janeiro desde ano, na terceira vez que orienta a equipa onde também atuou como futebolista.