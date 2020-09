Depois de um primeiro ensaio com a equipa de sub-23, a Juventus de Pirlo goleou o Novara por 5-0, em jogo de preparação para a temporada 2020/21.

Titular no primeiro jogo à disposição do novo técnico, Cristiano Ronaldo abriu a contagem logo ao minuto 20, após combinação com Kulusevski.

Aaron Ramsey aumentou a vantagem ao minuto 56 e Marko Pjaca fez o terceiro golo dez minutos depois.

Já em período de compensação a Juventus marcou mais dois golos, ambos por intermédio de Manolo Portanova, médio de apenas 20 anos.

Veja a exibição de Cristiano Ronaldo no primeiro jogo sob o comando de Pirlo: