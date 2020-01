Mais uma vitória da Juventus e com carimbo total de Cristiano Ronaldo! O internacional português adicionou mais uma página memorável no seu currículo no atual clube, ao fazer um hat-trick na goleada por 4-0 ante o Cagliari, esta segunda-feira, no duelo da 18.ª jornada da Serie A.

Segunda vez que Ronaldo faz três golos num só jogo pela Juventus, a primeira no principal campeonato italiano, depois da mesma proeza ante o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da época passada, a 12 de março.

Após o nulo ao intervalo, Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador aos 49 minutos, aproveitando um erro do central Klavan, que tentou passar a bola para um colega de equipa. Ronaldo foi astuto, intercetou e driblou Olsen, atirando a contar de pé direito.

O 1-0 e o 2-0 de Cristiano Ronaldo:

Ao minuto 67, Ronaldo fez o 2-0 de penálti e, já nos últimos dez minutos do tempo regulamentar, marcou e deu a marcar, estando assim em todos os golos. O Cagliari praticamente deixou de atacar na reta final e o embalo da Juventus resultou em mais dois golos, no espaço de dois minutos.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Lançado por um passe longo de Ronaldo na esquerda do ataque, Higuaín precisou de 11 minutos em campo para assinar o 3-0 ao minuto 81, rematando na área após encarar um defesa. Depois de assistir, Ronaldo fixou o 4-0 ao minuto 82, num remate subtil perante Olsen, dentro da área.

Ronaldo chega às 15 golos em 22 jogos oficiais esta época pela Juventus, que fica isolada à condição na liderança, com 45 pontos em 18 jogos, esperando o que o Inter de Milão ainda vá fazer esta segunda-feira, na deslocação a Nápoles.

ITÁLIA: resultados e classificação

O 4-0 de Cristiano Ronaldo para o hat-trick:

A

Artigo original: 15h22