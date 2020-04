Com os salões de cabeleireiro fechados por causa da pandemia de covid-19, Rui Patrício teve de mostrar jeito com as mãos para... pintar o cabelo da esposa.

O guarda-redes português do Wolverhampton teve de trocar de luvas, mas lá se atirou à missão de forma convicta.

A avaliar por aquilo que Vera Ribeiro publicou nas redes sociais, o trabalho de Rui Patrício foi aprovado.