O Al Nassr de Rui Vitória ficou mais longe do Al Hilal, equipa que lidera o campeonato da Arábia Saudita.

O conjunto orientado pelo treinador português empatou em casa diante do Al Fateh de André Pinto, até agora último classificado da competição.

Hamdallah, homem-golo do Al Nassr, ainda inaugurou o marcador aos 62 minutos, mas aos 70 a equipa visitante empatou por intermédio de Ali Al-Hassan.

Com este resultado, o Al Nassr segue no segundo lugar com 35 pontos, menos três do que o Al Hilal.

Veja os golos do jogo: