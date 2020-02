O Al Nassr de Rui Vitória arrancou a prestação na Liga dos Campeões asiática com um empate caseiro a dois golos diante do Al-Sadd de Xavi.

O conjunto saudita inaugurou o marcador aos 7 minutos por Hamdallah, mas os visitantes empataram de imediato por Baghdad Bounedjah.

Praticamente a abrir a segunda parte, a equipa qatari passou para a frente (Hassan Al Haidos aos 49m), mas o Al Nassr reagiu com um golaço de Abdulrahman Al Obaid ao minuto 53 (veja no vídeo em baixo).

O Sl Nassr e o Al-Sadd, que reeditaram o duelo dos quartos de final da Champions asiática na época passada (favorável ao conjunto então orientado por Jesualdo Ferreira), estão no Grupo D da Liga dos Campeões da Ásia, juntamente com o Al Ain (Emirados Árabes Unidos) e o Sepahan, do Irão.

Todos os golos do jogo: