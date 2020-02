Depois da derrota com o Corinthians, o Santos, de Jesualdo Ferreira, voltou aos triunfos ao bater em casa o Botafogo-SP, por 2-0, em jogo da quinta jornada do Campeonato Paulista.

No Vila Belmiro, Carlos Sánchez abriu o marcador aos 21 minutos, com um remate cruzado dentro da área, depois de uma assistência de Eduardo Sasha.

Na segunda parte, aos 57 minutos, o próprio Eduardo Sasha fez o 2-0 final de cabeça e após um cruzamento na esquerda de Soteldo.

Com este triunfo, o Santos é líder do grupo A do Paulista, com dez pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o Ponte Preta.