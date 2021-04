Além de muita emoção num desempate nos penáltis, a Supertaça do Brasil teve ânimos exaltados entre responsáveis de Flamengo e Plameiras.

De acordo com a imprensa brasileira, após ter sido expulso já nos descontos da partida, o português João Martins, adjunto de Abel no Verdão, ter-se-á desentendido com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, já no túnel de acesso aos balneários.

Não há imagens da tensão entre os dois, mas o que é certo é que elementos das duas equipas que estavam nos bancos de suplentes saltaram em direção aos balneários após terem ouvido ecos da tensão entre João Martins e Marcos Braz, conforme se pode ver no vídeo abaixo.

Outras imagens captadas já na zona dos balneários mostram apenas alguma tensão, mas já sem os dois alegados protagonistas.