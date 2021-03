Três dias após a chocante eliminação da Liga Europa aos pés do Dínamo Zagreb, o Tottenham de José Mourinho voltou a competir no domingo.

Os Spurs venceram por 2-0, deitaram para trás das costas os traumas de um passado recente e a postura enérgica do técnico português na partida diante do Aston Villa foi a prova disso mesmo.

Como já é habitual, o Tottenham partilhou imagens das reações do «Special One» no banco de suplentes e neste há momentos curiosos. Além das naturais instruções e dos incentivos à equipa, o treinador português retardou a reposição de uma bola em jogo por parte de um jogador dos Villains: correu na direção do esférico e pontapeou-o ao mesmo tempo que falava com um jogador dos Spurs.

Subtil: