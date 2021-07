O Palmeiras, atual detentor do título e treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na madrugada desta quinta-feira o Universidad Católica, por 1-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores.

Em Santiago, uma grande penalidade apontada por Raphael Veiga, aos 42 minutos, deu o triunfo à formação brasileira, num lance assinalado com recurso ao vídeo-árbitro, depois de um remate à queima de Deyverson ter ido à mão de Lanaro.

Caso confirme o apuramento no jogo da segunda mão, o Palmeiras defronta, nos quartos de final, o vencedor do jogo entre os brasileiros do São Paulo e os argentinos do Racing Avellaneda, que na primeira mão dos «oitavos» empataram entre si no Brasil (1-1).