O Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, empatou a uma bola, esta quinta-feira, com o Jiangsu Suning, na primeira mão das meias-finais dos ‘play-offs’ da Liga chinesa.



Com Hulk, Óscar e Arnautovic de início, a equipa do técnico português viu-se a perder aos 55 minutos, depois do golo inaugural de Alex Teixeira, e terminou o jogo reduzida a dez homens.



Mirahmetjan foi expulso aos 69 minutos, mas ainda assim, à passagem do minuto 81, unm autogolo de caricato Zhang Cheng colocou a igualdade no marcador e selou o resultado final.



Shanghai e Jiangsu Suning voltam a defrontar-se no domingo, em Xangai, na segunda mão das meias-finais.



Vítor Pereira procura o segundo campeonato chinês, depois de ter vencido em 2018.