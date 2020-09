O Shanghai SIPG venceu, esta terça-feira, o Wuhan Zall por 2-1, numa partida da 11.ª jornada da Liga chinesa.



Após um nulo ao intervalo, a equipa orientada por Vítor Pereira desbloqueou o marcador aos 59 minutos. Após canto cobrado por Oscar, Arnautovic saltou mais alto que a defesa contrária e cabeceou para o fundo da baliza do Wuhan (sem Carriço).







Volvidos pouco mais de dez minutos, o Shanghai aumentou a vantagem no marcador. Oscar lançou Aaron Mooy e o estreante picou a bola à saída do guarda-redes contrário. O melhor que o conjunto do espanhol José Manuel González foi reduzir por Gnahore (80m).



Com esta vitória, o Shanghai continua líder isolado do grupo B com 26 pontos, mais cinco que o segundo classificado Beijing Guoan que ainda não jogou.