William Carvalho voltou aos treinos do Bétis após recuperar com sucesso de uma lesão grave - rotura completa do tendão de Aquiles -, sofrida em setembro.

O jogador foi recebido em festa pelos colegas de equipa, com direito a uma série de «calduços». O regresso foi mais cedo do que se perspetivava em Espanha - no momento da lesão, a imprensa dizia que a época tinha acabado para o médio.

No entanto, o próprio Bétis tinha avisado que o «tempo de recuperação dependerá da sua evolução». William tem cinco jogos disputados nesta temporada, no penúltimo ano de contrato.