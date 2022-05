A três dias de jogos decisivos para a 2.ª mão das meias-finais da Liga Europa, o Leipzig, de André Silva, e o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência, perderam com o Borussia Monchengladbach e o Bayer Leverkusen, respetivamente.

André Silva foi titular e assistiu Nkunku aos 36 minutos para o único golo do Leipzig na derrota por 3-1. Por essa altura, o Monchengladbach já tinha marcado, por intermédio de Embolo e recolocou-se a vencer quando já todos (e em particular a defesa do Leipzig) pensavam no intervalo: Jonas Hofmann atirou para o 2-1 aos 45+2m.

Na segunda parte, a equipa da casa ainda ficou reduzida a dez quando Nico Elvedi viu o cartão amarelo por travar Nkunku quando o avançado do Leipzig estava isolado, mas nem isso os visitantes aproveitaram: pior, ainda sofreram o terceiro golo, o bis de Hofmann aos 77 minutos.

Com este resultado, o Leipzig manteve o 5.º lugar e falhou a subida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, onde está, cada vez mais firme, o Bayer Leverkusen, agora com 58 pontos, após ter vencido Gonçalo Paciência (titular) e companhia por 2-0: Paulinho (18m) e Schick (51m) marcaram os golos.

Na quinta-feira, o Eintracht Frankfurt discute em casa com o West Ham um lugar na final da Liga Europa, enquanto o Leipzig vai defrontar na Escócia o Rangers.