O basquetebol do Flamengo viveu esta madrugada uma noite especial, depois de se apurar para a final da Champions League sul-americana da modalidade, e nas bancadas teve alguns adeptos especiais: Jorge Jesus, Gabriel Barbosa, Filipe Luís e João de Deus estiveram no pavilhão a apoiar o mengão.

Nas redes sociais, o emblema brasileiro fez questão de publicar fotos e vídeos das figuras de futebol que vibraram com a reviravolta épica frente ao Instituto Córdoba – ao intervalo perdiam por 20 –, com especial ênfase para Gabigol, o mais efusivo. No final, houve até atletas da formação de basquetebol do Flamengo que choraram de emoção.

Ora veja alguns dos vídeos partilhados em baixo e as imagens na galeria acima associada.