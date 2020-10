Depois do bis diante do Salzburgo para a Liga dos Campeões, João Félix voltou a apontar dois golos neste sábado, agora na vitória do Atlético Madrid em casa do Osasuna por 3-1.

O avançado ex-Benfica foi, assim, preponderante em mais um triunfo dos colchoneros, este com mais folga do que o anterior e suportado acima de tudo por uma segunda parte de elevado nível por parte dos homens de Diego Simeone.

Félix inaugurou o marcador aos 43 minutos e levou os madrilenos para o intervalo na frente depois de uma primeira parte muito amarrada de parte a parte.

Em desvantagem no marcador, o Osasuna viu-se forçado a correr mais riscos na etapa complementar e deu espaço ao Atlético Madrid para arrancar para uma etapa complementar de nível superior. Praticamente a abrir, Félix, ao tentar repetir a intenção do primeiro penálti cobrado com sucesso, atirou ao poste direito.

Os primeiros 15 minutos da segunda parte foram os melhores do Atlético em todo o jogo. A equipa de Simeone falhou várias oportunidades para dilatar a vantagem. Numa delas, Correa, um dos melhores em campo a par de Félix, acertou no poste esquerdo.

Só que a materialização da superioridade colchonera chegaria ao minuto 70. Correa descobriu Félix no corredor central e o português, de frente para a baliza, rematou forte e colocado da zona da meia lua para o 2-0.

O Osasuna ainda reduziu por Budimir à entrada para os derradeiros minutos, mas Lucas Torreira voltou a dar conforto ao Atlético. Acabado de entrar para o lugar de Félix, o uruguaio assinou um grande golo e fez o 3-1 final.

Com este resultado, o conjunto de Madrid chega aos 14 pontos na Liga espanhola, menos dois do que o líder Real Madrid, mas tem um jogo a menos, pelo que depende de si próprio para chegar à liderança da prova.