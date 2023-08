Os dois jogos disputados na liga turca esta segunda-feira, a fechar primeira jornada, tiveram sotaque português. João Novais marcou o golo que abriu caminho para a vitória do Alanyaspor sobre o Istambul Basaksehir (2-0), enquanto Gedson Fernandes marcou o golo solitário que permitiu ao Besiktas vencer no campo do Fatih Karagumruk (1-0).

No jogo em Alanya, João Novais marcou mesmo sobre o intervalo, com um daqueles pontapés de levantar as bancadas, com um remate da quina da área, com a bola a ganhar efeito e a enganar o guarda-redes contrário.

Já na segunda parte, a equipa de Istambul, que contou com Edgar Ié no eixo defensivo, ficou reduzida a dez a partir do minuto 77, por expulsão do brasileiro João Figueiredo, e Carlos Eduardo acabou por confirmar a vitória da equipa da casa com um segundo golo já em tempo de compensação.

O grande golo de João Novais:

O golo de Gedson Fernandes foi ainda mais determinante no triunfo do Besiktas, uma vez que o ex-portista Aboubakar já tinha desperdiçado uma grande penalidade no início da segunda parte e o final do jogo já estava próximo.

O antigo jogador do Benfica marcou já ao minuto 85, com um remate à entrada da área, numa jogada que começa com um cruzamento da esquerda para Bulut, na área, a amortecer de cabeça para o remate certeiro do jogador português.

Veja também o golo de Gedson: