O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, é o único clube das cinco principais ligas da Europa, as «big five» (Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França) sem golos sofridos em 2020.

O último golo sofrido pelos franceses foi a 21 de dezembro, na vitória frente ao Nimes, por três bolas a uma.

Os franceses estão em segundo lugar no campeonato gaulês e são a principal ameaça para o PSG, que lidera com 12 pontos de vantagem (58 para 46). Os marselheses levam 12 jogos sem perder e quatro sem sofrer qualquer golo, o que os catapultou no segundo posto, deixando o Rennes, terceiro na tabela, a seis pontos de distância.

A defesa do Marselha conta com um misto da juventude de Amavi e Caleta-Car e a experiência de Álvaro González e de Bouna Sarr, complementadas pela liderança do ‘homem da casa’, o guarda-redes Steve Mandanda, no clube desde 2007, apenas com uma passagem pelo Crystal Palace, em 2016/2017.

Depois de um período de instabilidade, o Marselha está no melhor momento da época a nível de resultados.

