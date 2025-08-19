Vitinha lidera o ranking dos portugueses a atuar no estrangeiro na última semana.

De acordo com os dados disponibilizados pela SofaScore ao Maisfutebol, o médio do PSG arrecadou uma pontuação de 8.9 depois de ter apontado o golo que deu o triunfo à formação parisiense na estreia do campeonato frente ao Nantes.

O pódio é ainda composto por Bruno Fernandes, titular na derrota do Manchester United frente ao Arsenal e Guilherme Ramos que evitou a eliminação do Hamburgo na Taça da Alemanha frente ao modesto Pirmasens, com um golo ao cair do pano. Ambos os jogadores receberam uma pontuação de 7.8.

O restante «top-10» é composto pelos seguintes jogadores: Rafa Silva (Besiktas), Rafael Leão (Milan), Flávio Nazinho (Cercle Brugge), João Mário (Besiktas), Rúben Dias (Man. City), Bernardo Silva (Man. City) e Pedro Neto (Chelsea).

Confira aqui o «top-10» dos portugueses no estrangeiro: