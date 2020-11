O Shanghai SIPG, clube treinado pelo português Vítor Pereira, entrou com uma vitória na edição 2020 da Liga dos Campeões asiática, ao triunfar por 2-1 ante os australianos do Sydney FC, em Doha, no Qatar, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo H.

A equipa do Sydney FC adiantou-se o marcador aos oito minutos de jogo, por Buhagiar. Contudo, o emblema chinês, após a desvantagem registada ao intervalo, virou o jogo a favor na segunda parte. Li Shenglong, com um bis, aos 64 e 79 minutos, deu o triunfo aos comandados de Vítor Pereira.

Na classificação, o Shanghai SIPG leva três pontos no segundo lugar. O Yokohama Marinos é líder do grupo, com seis pontos em dois jogos. O Sydney tem um ponto em três jogos e o Jeonbuk um ponto em dois jogos.