Vítor Pereira estreou-se com uma vitória categórica do Wolverhampton na visita a Leicester (3-0) e no final do jogo disse que a equipa tem margem de crescimento e qualidade para poder lutar pela continuidade na Premier League, apesar de estar ainda nos lugares de despromoção.

«Pedi aos jogadores para se sentirem orgulhosos no final do jogo, pelo trabalho que temos feito, e que também façam os adeptos orgulhosos do nosso trabalho», começou por enunciar o treinador português, na entrevista-rápida à BBC.

O treinador fala num primeiro obstáculo ultrapassado com apenas três dias de trabalho com a equipa. «Organizar a equipa e dar-lhes confiança em apenas três dias é difícil. Estou convencido que esta equipa vai ficar mais confortável com a bola, vai ter mais posse e vai criar mais oportunidades para marcar», prosseguiu.

O Wolverhampton somou este domingo apenas a terceira vitória em 17 jogos na Premier League, continua em zona de despromoção, mas Vítor Pereira está convencido que vai acabar por subir na classificação. «Estou convencido que vamos ficar na Premier League e vamos jogar a um nível mais elevado do que mostrámos este domingo. Hoje fiquei satisfeito com o espírito da equipa, é esse espírito que os adeptos querem ver», destacou ainda