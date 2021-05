Daniel Podence, jogador português do Wolverhampton, foi operado esta segunda-feira à zona da virilha e não deve ser, desta forma, opção para Fernando Santos no Campeonato da Europa de 2020, que se realizará entre 11 de junho e 11 de julho.

O médio ofensivo esteve afastado da competição durante dois meses, entre o início de fevereiro e o início abril, devido precisamente a uma lesão na virilha. Podence regressou aos relvados a 5 de abril e disputou seis jogos, apresentando algumas dores naquela região do corpo.

No domingo, Daniel Podence não foi utilizado por Nuno Espírito Santo na derrota do Wolverhampton com o Tottenham, em Londres (2-0).

«Ele vai ser operado amanhã de amanhã (ndr. hoje) para resolver um problema que já se estava a arrastar há algum tempo. Este é o momento certo para resolver o problema, para que ele regresse da melhor forma», salientou o técnico português.

O jogador de 25 anos falha assim as últimas duas jornadas da Premier League, frente a Everton e Manchester United, e muito provavelmente fica riscado das possibilidades para o Euro 2020. Daniel Podence tem uma internacionalização pela seleção principal de Portugal, em outubro de 2020, na vitória frente à Suécia (3-0).