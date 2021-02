O Wolverhampton foi eliminado nos oitavos de final da Taça de Inglaterra, ao perder em casa com o Southampton, por 2-0.

Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha e Fábio Silva foram titulares, enquanto que Pedro Neto só entrou na segunda parte, já depois de ter estado a lutar por uma manta na bancada, onde Rui Patrício teve de ser um ninja para combater o frio.

Superiores ao longo de praticamente todo o encontro, os «Saints» começaram a criar perigo logo ao minuto 6, por Armstrong.

Djenepo (22m) e Redmond (42m) também protagonizaram lances de algum perigo, na primeira parte, enquanto que o Wolverhampton só conseguiu assustar em cima do intervalo, com Saiss a aparecer solto na área após livre de João Moutinho, mas a atirar para as nuvens.

O Southampton manteve o ascendente na etapa complementar, e logo após um falhanço incrível de Armstrong (49m) conseguiu chegar ao golo, por Danny Ings. Um lance caricato, validado após recurso ao VAR, e no qual o avançado começou por permitir a defesa do guarda-redes, Ruddy, mas viu depois a bola ressaltar-lhe no corpo e seguir para a baliza.

Só então é que Fábio Silva conseguiu entrar no jogo. Primeiro com um remate por cima, após cruzamento de Gibbs-White (54m), colega que depois serviu bem na área, mas que acabou desarmado (por Salisu) no momento do remate.

O avançado comprado ao FC Porto acabou por ceder o lugar a Willian José pouco depois (62m), e logo de seguida foi Pedro Neto a render Vitinha.

Entre as duas substituições o Southampton voltou a estar perto do golo, mas Ruddy fez a mancha e negou o golo a Redmond, que apareceu solto na área, pela direita, e tirou Kilman da frente antes do remate (68m).

A melhor ocasião dos Wolves surgiu ao minuto 79, mas o remate de Adama Traoré foi defendido por Bem Forster, com o pé.

Em cima do minuto 90 o Southampton confirmou o apuramento com um golo de Armstrong, a aproveitar um erro de Ruddy a jogar com os pés, após atraso demasiado forte de Dendoncker.

Já em período de descontos o árbitro ainda assinalou um penálti cometido por João Moutinho, mas com a ajuda do VAR percebeu que a infração foi fora da área.