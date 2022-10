José Sá anda a defender com uma fratura no pulso há dois meses.

O guarda-redes português do Wolverhampton sofreu a lesão logo no segundo jogo da época, frente ao Fulham, no qual defendeu um penálti. Depois disso já fez oito jogos lesionado.

«Isso mostra a coragem que tem, o seu carácter. Como guarda-redes estás sempre na linha de fogo. É um bom exemplo para os outros. É preciso ter em conta que há dores diferentes, ossos diferentes, que são menos problemáticos. O departamento médico, o treinador e o jogador vão sentar-se para decidir se é possível continuar ou não», revelou o treinador interino do Wolverhampton, Steve Davis.