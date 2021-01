O médio português Bruno Xadas marcou esta terça-feira no empate a um golo entre o Mouscron, treinado por Jorge Simão, e o Anderlecht, num jogo da 22.ª jornada da primeira liga belga.

O jogador emprestado pelo Sp. Braga abriu o ativo para os locais à passagem do minuto 18, uma vantagem que se manteve até bem perto do final, altura em que, de grande penalidade, o alemão Lucas Nmecha (90+4) assegurou o empate para os visitantes.

Apesar de ter deixado fugir os três pontos, o Mouscron continua em 16.º lugar do campeonato, com 25 pontos, mais três do que o Cercle Brugge, a primeira equipa em zona de despromoção.