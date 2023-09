O treinador do Barcelona mostra-se encantado por ter recebido João Cancelo e João Félix no último dia do mercado de transferências. Os dois internacionais portugueses já estão, de resto, para a visita ao Osasuna.

«Ambos podem ajudar-nos muítissimo ao longo da temporada», disse Xavi, em conferência de imprensa.

«João Félix encaixa a 100 por cento no Barcelona. Não é só ao presidente. É um talento natural, um jogador rápido que pode jogar pela esquerda, por dentro... pode fazer as três posições do ataque», acrescentou o técnico.

Xavi não quis falar sobre a situação de Félix no Atlético de Madrid, mas garantiu que no Barcelona o português terá «todo o carinho para que renda da melhor maneira». «Tem um talento extraordinário e estamos entusiasmados com aquilo que nos pode dar», concluiu.

Relativamente às saídas de Eric García, Ansu Fati e Abde, Xavi garantiu que os três jogadores pediram para sair.

De resto, Xavi falou ainda sobre Bernardo Silva, médio português que foi associado com insistência ao Barça, mas que acabou por renovar pelo Manchester City: «Bernardo não é nosso jogador. Quem não gosta de o ver jogar? Mas não é nosso jogador.»