Na antevisão da final da Supertaça de Espanha, entre Real e Atlético de Madrid, Zinedine Zidane deixou elogios a João Félix.

«Não tenho nenhuma dúvida que é um jogador com futuro, mas também com presente. Não sei se entra nos três melhores do mundo, como estás a perguntar, mas posso é falar do jogador que é. É muito bom jogador, e o Atlético contratou-o porque tem futuro, seguramente», respondeu o técnico francês do Real Madrid.

Zidane até já foi três vezes campeão europeu com o Real Madrid, mas este pode ser o primeiro troféu desde que regressou ao clube, em março de 2019.

«Sinto-me melhor treinador. Vejo-me a evoluir. Até na vida, como pessoa. Aprendes com as situações, com as pessoas em redor. Oiço muito a opinião de quem está próximo, que é muito válida. O meu objetivo é evoluir», respondeu.