O treinador português Acácio Santos pediu a rescisão do vínculo com o Mes Rafsanjan, apenas duas semanas após ter assinado pelo clube iraniano. Em causa está um sério aviso da embaixada portuguesa em Teerão que, nesta altura, desaconselha qualquer deslocação ao país face ao «contexto interno» e à «crescente tensão regional», com o «risco de rápida escalada».

«Lamentavelmente, a aposta no Irão tornou-se impossível. Cancelar o contrato com o Mes Rafsanjan é uma decisão muito difícil. Estava com grande expetativa de uma experiência no futebol iraniano, um dos mais interessantes campeonatos da região e um país com enorme potencial de desenvolvimento de talento, tal como os últimos anos têm evidenciado, até com o contributo da escola de treino portuguesa. Agradeço muito a oportunidade proporcionada pelos responsáveis do Mes Rafsanjan. Quem sabe poderemos encontrar-nos futuro», refere o treinador português em comunicado.

O treinador de 44 anos, natural de Beja, foi adjunto da equipa técnica de José Peseiro na seleção da Nigéria entre 2021 e 2024 e, antes disso, liderou o União de Santarém na promoção à Liga 3.