O Esteghlal, equipa que conta com o treinador português Ricardo Sá Pinto, perdeu nesta segunda-feira a Supertaça do Irão para o Tractor (2-1), face a uma reviravolta na reta final do encontro.

Em Isfahan, uma das principais cidades do Irão, Roozbeh Chesmi inaugurou o marcador para o emblema orientado por Sá Pinto, aos 12 minutos.

A vantagem viria a ser anulada por Amirhossein Hosseinzadeh (87), de penálti, e o croata Tomislav Strkalj (90+2).

Desta forma, Sá Pinto falhou a segunda conquista deste troféu na carreira, depois de ter erguido na primeira passagem pelo Esteghlal, na época de 2022/23.

Na ronda inaugural do campeonato iraniano, agendada para 19 de agosto, o Esteghlal volta a encontrar o Tractor, atual campeão em título.