O Esteghlal, equipa iraniana orientada por Ricardo Sá Pinto, venceu o Fajr Sepasi por 3-0 e assumiu a liderança do campeonato local à condição.

No terreno do adversário, o Esteghlal já vencia por dois golos de diferença ao intervalo, graças aos tentos de Asani e de Saharkhizan, aos 42m e 45+4m, ambos de penálti. O resultado ficou fechado na segunda parte, quando Goudarzi fez o 3-0 aos 87 minutos.

Com este resultado, o Esteghlal de Sá Pinto subiu ao primeiro lugar do campeonato iraniano com 13 pontos, em igualdade pontual com o Aluminium Arak. No entanto, o Tractor e o Malavan seguem com apenas menos um ponto e ainda não realizaram os respetivos jogos da oitava jornada, pelo que uma vitória de algum deles, fará com que a equipa do técnico português abandone a liderança.