Josué renovou contrato com os israelitas do Hapoel Beer Sheva.

O jogador português de 30 anos, que está há duas temporadas no clube, fica assim com ligação ao Hapoel Beer Sheva até 2022.

«Estou muito feliz por assinar a renovação de contrato com um clube que tanto amo. Com os adeptos de volta aos estádios, estou ansioso por voltar a jogar diante deles, que tanto nos apoiam em cada jogo», disse o jogador, citado pelo site do clube.

Esta temporada, Josué marcou 11 golos em 27 jogos pelo Hapoel Beer Sheva.

Ex-jogador do FC Porto, Paços de Ferreira e Sp. Braga, o médio mudou-se para Israel depois de ter Bursaspor, Galatasaray, Osmanlispor e Akhisar na Turquia.