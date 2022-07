Com Miguel Vítor, Hélder Lopes e André Martins no onze, o Hapoel Beer Sheva conquistou a Supertaça de Israel, neste sábado.

Após um empate a uma bola, a final foi dedicida nos penáltis (4-3).

O Maccabi adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto, com um fantástico pontapé de fora da área de Omer Atzili.

O Hapoel empatou pelo ganês Eugene Ansah (70m), e depois foi mais forte no desempate da marca de onze metros.